Бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика арестовали по обвинению во взяточничестве

Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, в 2017 году Демчик получил четыре миллиона рублей от неназванного предпринимателя за содействие в заключении госконтрактов. В течение следующих двух лет фирма предпринимателя получила от Минобороны 26 подрядов на общую сумму более 574 миллионов рублей.

Демчику грозит штраф и до 15 лет лишения свободы.

В последние месяцы власти проводят масштабную репрессивную кампанию в отношении людей, занимавших высокие посты в Минобороны времен Сергея Шойгу. Бывшего замглавы ведомства Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова и начальника главного управления связи Вадима Шамарина арестовали по обвинению в получении взяток, бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова — по обвинению в мошенничестве. Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова заподозрили в хищении бюджетных средств.

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