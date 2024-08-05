Сын участника войны, год назад поступивший в МФТИ с рекордно низкими баллами и отчисленный на первой сессии, поступил туда снова. Опять по военной квоте

Сын участника войны по имени Дмитрий, год назад поступивший в МФТИ по военной квоте и отчисленный на первой сессии, поступил туда снова. Внимание на запись в его блоге обратили «Важные истории».

В 2023 году Дмитрий, отец которого был ранен в Украине, поступил с рекордно низкими баллами в истории вуза — он набрал на ЕГЭ 57 баллов по русскому языку и 70 по математике. После первой сессии его отчислили; как утверждал сам Дмитрий, это случилось из-за того, что он пропустил много занятий из-за болезни и потом не смог нагнать программу.

Теперь Дмитрий поступил в МФТИ снова — по той же квоте для детей военных. «Конечно, у меня в этот раз есть более четкий план действий, и все не так безнадежно (у всех есть план, до первого удара), иначе, наверное, я бы не подал документы в МФТИ», — объяснил он свои действия.

В самом вузе заявили, что льготы для детей участников войны не имеют срока действия, поэтому поступать по квоте можно неограниченное количество раз.

Закон, облегчающий детям ветеранов вторжения в Украину поступление в вузы, президент Владимир Путин подписал в 2022 году. Дети погибших и раненых, в соответствии с документом, могут поступать в университеты без экзаменов, для остальных предусмотрена специальная квота.

В 2024 году в 18 лучших вузов России, входящих в рейтинг QS World University Rankings, по квоте для детей военных были зачислены более двух тысяч человек.