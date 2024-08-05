Проезд в плацкарте в первой половине 2024 года подорожал на 23%

В России средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 года составила 287 рублей в расчете на 100 километров пути, сообщила 5 августа газета «Ведомости» со ссылкой на Росстата. Это на 23% больше, чем в январе — июне 2023 года.

Проезд в плацкартном вагоне в то же время вырос на 17% до 401 рубля. При этом проезд в купе нефирменного поезда подорожал на 15% до 438 рублей, а в фирменном поезде — на 16% до 595 рублей, следует из Росстата.

Как отмечают «Ведомости», тарифы на проезд в плацкартном и общем вагоне по территории России регулируются государством. Федеральная антимонопольная служба периодически индексирует ставки регулируемых железнодорожных тарифов, последнее повышение произошло 1 декабря 2023 года — на 10,75%.

Представитель «Яндекс путешествий» сказал в разговоре с изданием, что данные Росстата близки к показателям по изменению стоимости железнодорожных билетов. По его словам, на изменение цен по конкретным направлениям влияет множество факторов, так, летом высок спрос на южные направления, а в сезон белых ночей популярен Петербург. На рост цен влияет аномально высокий спрос на внутренний туризм в этом году, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Крупнейший российский пассажирский железнодорожный перевозчик — дочерняя структура РЖД Федеральная пассажирская компания, на долю которой приходится 95% рынка. Оставшуюся часть рынка занимают частные компании, например, «Гранд сервис экспресс» и «Тверской экспресс».

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