МВД объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова

Карточка политолога Федора Крашенинникова появилась в базе розыска министерства внутренних дел России, обратила внимание «Медиазона».

По какой уголовной статье разыскивают Крашенинникова, неизвестно.

«По техническим причинам у меня нет даже доступа к Госуслугам, поэтому получить какую-то информацию я смогу только если мой адвокат что-то узнает», — сообщил на это сам политолог.

В 2021 году Федор Крашенинников покинул Россию. Тогда на него заводили уголовное дело о клевете на ветерана Игната Артеменко из-за двух постов в телеграме, однако в 2022-м предследование прекратили из-за отсутствия доказательств.

В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил Крашенинникова «иностранным агентом». В конце июля 2024 года в анонимных телеграм-каналах появлялась информация о том, что на политолога могут завести уголовное дело по обвинению в «экстремизме». Сам Крашенинников заявлял, что против него расследуется только дело о нарушении закона об «иноагентах».