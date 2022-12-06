Полиция закрыла уголовное дело политолога Федора Крашенинникова. Его обвинили в «клевете на ветерана», когда он назвал балаганом суд над Навальным

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Полиция Екатеринбурга прекратила уголовное преследование политолога , обвиняемого в «клевете» на ветерана войны Игната Артеменко из-за постов в телеграме, в которых он комментировал против политика Алексея Навального. Об этом сообщил адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков.

По словам адвоката, дело закрыли из-за того, что полиция «не смогла собрать доказательства его причастности и, соответственно, виновности, несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено конкретно именно в отношении Крашенинникова».

Дело против Крашенинникова ( ) было возбуждено в июле 2021 года. «Клевету» полиция усмотрела в постах политолога, где он, в частности, называл над Навальным «балаганом с участием 93-летнего деда» и хвалил политика за то, что тот «не повелся на эту разводку — каяться перед выжившим из ума человеком, которым бессовестно манипулируют».

Ранее Крашенинникова за посты в телеграме привлекали к административной ответственности по статье о «неуважении к власти». Сначала его оштрафовали на 30 тысяч рублей за фразу «какие же ***** [шлюхи] эти путинские судьи», затем арестовали на семь суток, когда он назвал судей «goвнами в мантиях». Вскоре после этого политолог покинул Россию.