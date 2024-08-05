Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке повстанцев-туарегов

Правительство Мали объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой украинским правительством повстанцев-туарегов, напавших на малийские вооруженные силы.

Переходное правительство Мали «с глубоким удивлением» восприняло высказывания, в которых представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал участие Киева в «трусливом, вероломном и варварском» нападении террористических группировок на военнослужащих вооруженных сил страны в городе Тинзауатен, говорится в коммюнике МИД Мали.

Высказывания Юсова, как утверждают в министерстве, поддержал посол Украины в соседнем Сенегале Юрий Пивоваров. В ведомстве считают, что эти высказывания свидетельствуют о явной поддержке правительством Украины терроризма в и конкретно в Мали.

Действия Украины «представляют собой агрессию», нарушают суверенитет Мали и «выходят за рамки иностранного вмешательства», которое «само по себе предосудительно», говорится в заявлении МИД.

Правительство Мали также заявило о «решительном осуждении» враждебности украинских властей, что противоречит позиции нейтралитета, которой придерживается республика, «всегда призывавшая к мирному урегулированию военного конфликта в Украине». Более того, говорится в заявлении, правительство Мали «придерживается диагноза», установленного Россией, которая «на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском характере украинских властей». Поддержку Украины Мали будет рассматривать как поддержку международного терроризма, заявил МИД республики.

В конце июля на севере Мали в районе города Тинзауатен произошли столкновения между местными повстанцами-туарегами с одной стороны и вооруженными силами Мали и бывшими наемниками ЧВК Вагнера с другой стороны. В результате боев погибли, по разным данным, не менее 10 военных и от 20 до 80 вагнеровцев. Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев писал о гибели 47 малийских военных.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя разгром вагнеровцев, заявил, что туареги «получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников». После этого Сенегал вызвал посла Украины Юрия Пивоварова в МИД из-за поста в фейсбуке, в котором он, как утверждалось, поддержал Юсова (вероятно, этот пост позже был удален). В заявлении МИД Сенегала говорилось, что страна не приемлет комментарии в поддержку терроризма, особенно когда последний направлен на дестабилизацию такой братской страны как Мали.

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