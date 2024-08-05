Лишенный звания Героя России военный Ирек Магасумов, которому дали 11 лет колонии по делу об убийстве 18-летней девушки, вернулся на фронт

Участник войны в Украине Ирек Магасумов, которого в июне 2024 года признали виновным в убийстве 18-летней девушки в Луганске, вернулся на фронт. Об этом сообщили «Татар-информ» и «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

Магасумов также попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Бешеные псы». На нем он, как утверждается, допрашивает пленного украинского военного. Жена Магасумова Анна подтвердила «Бизнес Online», что на видео ее муж.

По информации «Татар-информ», Магасумов вернулся на фронт еще 19 июля. «Бизнес Online» уточняет, что Магасумов вернулся в свое подразделение командиром батальона. До этого он был замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады.

В июне 2024 года военный суд в самопровозглашенной ЛНР приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, признав виновным в убийстве и хулиганстве. Его также лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника.

По версии следствия, 11 августа 2023 года подполковник вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, а третий выстрел «пришелся ей в грудь».

Телеграм-канал Mash писал, что, убирая оружие в кобуру, один из офицеров случайно выстрелил в девушку. Защита Магасумова утверждала, что это был Яськевич, а подполковник покинул бар за несколько минут до выстрела. Подруга погибшей утверждала, что девушку застрелил Магасумов.

Жена Магасумова говорила, что «несмотря на ту несправедливость, которая произошла с ним», ее муж снова вернется на войну в Украине.