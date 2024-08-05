Бывшему топ-менеджеру «Почты России» дали три с половиной года колонии из-за ущерба компании на полтора миллиарда рублей

Симоновский районный суд Москвы назначил три с половиной года колонии общего режима бывшему заместителю гендиректора «Почты России» Сергею Емельченкову, признав его виновным в превышении полномочий, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции 5 августа.

Ему также запретили два с половиной года занимать руководящие должности, «связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях».

Второму фигуранту дела — бывшему руководителю департамента управления ИТ-сервисами «Почты России» Андрею Синичкину — по аналогичному обвинению назначили три года колонии. Ему запретили занимать руководящие должности в течение двух лет.

Обоих осужденных взяли под стражу в зале суда.

Как пишет газета «Коммерсант», согласно фабуле дела, в феврале-октябре 2018 года фигуранты незаконно изменили систему штрафных санкций для четырех IT-подрядчиков «Почты России», существенно занизив штрафы, чем причинили госкомпании ущерб в размере 1,58 миллиарда рублей.

Осужденные не признали вину. Защита в суде требовала оправдать их. Прокурор просил для каждого из подсудимых по пять с половиной лет колонии.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Сергея Емельченкова, заявил «Коммерсанту», что «раздосадован приговором», считая его «незаконным и необоснованным». По словам защитника, «никакого материального ущерба» от действий Емельченкова не было, и «это подтверждается многочисленными судебными решениями, включая постановление Верховного суда». Адвокат отметил, что «Почта России» до сих пор применяет методику расчета штрафных санкций, которую ввел Емельченков.

Сергей Емельченков — бывший заместитель гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, он занимал этот пост с 2013 года. Емельченкова задержали в июле 2020 года, но в 2021 году отпустили под подписку о невыезде, пишет «Интерфакс». В августе 2022 года Емельченков стал гендиректором российского разработчика решений для цифровизации промышленности ГК «Цифра».