Топ-менеджера «Почты России» задержали по подозрению в картельном сговоре

Заместитель гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков задержан правоохранительными органами. У него проведены обыски по делу о картельном сговоре.

Первым о задержании Емельченкова сообщило издание TAdviser. В «Почте России» на запрос РБК ответили, что Следственный комитет расследует уголовное дело «в отношении должностного лица компании», а затем подтвердили, что подозреваемым является Емельченков.

По данным TAdviser, следственные мероприятия также прошли у целого ряда ИТ-поставщиков «Почты России», а именно в компаниях «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». Источник издания утверждает, что в рамках дела также задержан президент НКК Александр Калинин.

В правоохранительных органах пока официально не комментировали информацию об уголовном деле.