Владимир Кара-Мурза встретился с родными после освобождения

Политик Владимир Кара-Мурза, освобожденный из российской колонии в результате масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада, встретился со своей семьей.

Фотографию бывшего политзаключенного с детьми опубликовала в соцсетях его жена Евгения Кара-Мурза.

«Вот ❤️ Больше слов пока нет. Володе надо наговориться с детьми и наверстать два с лишним года информационной изоляции, практически полностью проведенных в одиночке, — и он будет готов опять сворачивать горы!» — написала она.

Владимир Кара-Мурза, приговоренный властями РФ к 25 годам колонии, вышел на свободу 1 августа. Россия выдала политика вместе с еще 15 заключенными, получив в обмен восьмерых россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления. Обмен состоялся в Анкаре. После этого Кара-Мурза с другими бывшими политзаключенными улетел в Кельн. В день освобождения он успел поговорить со своими родными, которые находились в Овальном кабинете президента США.

Meduza

2 августа освобожденные российские политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров дали пресс-конференцию в немецком Бонне. Они рассказали о своем заключении и пообещали продолжать борьбу против режима Владимира Путина.

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