Участника обмена Кевина Лика обвинили в «госизмене» из-за фотографий военной базы. Он сделал их из окна своей квартиры в Майкопе

Гражданин России и Германии, 19-летний Кевин Лик, осужденный на четыре года за «госизмену» и освобожденный в рамках между Россией и Западом, рассказал «Медузе», на каких обвинениях в действительности строилось его уголовное дело.

По версии следствия, еще будучи несовершеннолетним, Лик якобы «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал «места дислокации» российских войск в Майкопе, а затем отправлял фотографии «представителям иностранного государства». Приговор ему вынес Верховный суд Адыгеи в декабре 2023 года.

В интервью «Медузе» Лик пояснил, что сделал снимки военной части для личного пользования из окна своей квартиры в Майкопе, но сотрудники ФСБ написали в его показаниях, что он якобы собирался передать эти фотографии спецслужбам Германии.

Мы приехали [в ФСБ], там мои показания уже были готовы. Они сказали: подписывай, и все. В этих показаниях все было против меня. Там был подставной адвокат. Он сразу сказал: признавай вину. Если не признаешь, тебе дают максимальный срок — десять лет. Я не был с этим согласен. Я понимал, что лучше получить очень маленький срок и быстро освободиться — это более адекватный вариант.

Я делал фотографии военной части — [на самом деле] для себя… Она была из моего окна видна. Понимаете, они даже во время следствия провели экспертизу на степень секретности этих фотографий. И эксперты доказали, что [сами по себе] они не составляют государственной тайны, но могли бы — если бы их передали [разведкам других стран], они могли бы нанести вред [безопасности] Российской Федерации. Вот так написал эксперты. Прямо там [возле военной базы] где-то 12 домов стоят. То, что люди видят каждый день, не может быть секретно.

Кевин Лик считает, что его уголовное дело было инициировано для пополнения обменного фонда, потому что Владимиру Путину нужно было освободить из заключения в Германии сотрудника ФСБ , отбывавшего пожизненный срок за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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«В прошении о помиловании я написал, что не считаю себя преступником, но надеюсь, что меня выпустят» Школьник Кевин Лик сфотографировал военную базу из окна своего дома. За это его обвинили в госизмене

Читайте интервью целиком на «Медузе»

«В прошении о помиловании я написал, что не считаю себя преступником, но надеюсь, что меня выпустят» Школьник Кевин Лик сфотографировал военную базу из окна своего дома. За это его обвинили в госизмене