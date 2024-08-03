Глава Пентагона отказался от сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября

Глава Пентагона Ллойд Остин 2 августа аннулировал достигнутое ранее досудебное соглашение с тремя из пяти обвиняемых в теракте 11 сентября 2001 года в США, которые содержатся в американской военной тюрьме на базе Гуантанамо, сообщает Reuters.

Ллойд Остин лишил бригадного генерала Сьюзан Эскалье, курирующую в Пентагоне военный суд Гуантанамо, полномочий заключать такие соглашения и взял эту ответственность на себя.

Сьюзан Эскалье 31 июля подписала соглашение с тремя обвиняемыми в теракте, которое, как сообщала газета The New York Times, предполагало признание вины в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни. Сделки заключили Халид Шейх Мохаммед, Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хавсавив.

Многие законодатели-республиканцы, в том числе спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, резко раскритиковали заключенные сделки.

59-летний Халид Шейх Мохаммед — самый известный заключенный в тюрьме на базе Гуантанамо, созданной в 2002 году для содержания террористов, подозреваемых в нападении на США 11 сентября 2001 года. Мохаммеда обвиняют в том, что ему принадлежала идея угнать самолеты и во время теракта направить их в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

В результате теракта 11 сентября, ставшего крупнейшим в истории США, погибли около трех тысяч человек, а Соединенные Штаты оказались втянуты в войну в Афганистане, которая продлилась 20 лет.

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