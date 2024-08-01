The New York Times: трое обвиняемых в теракте 11 сентября согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни

Трое из пяти обвиняемых в теракте 11 сентября 2001 года в США согласились на признание вины в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру.

Обвиняемых зовут Халид Шейх Мохаммед, Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хавсавив. 59-летнего Мохаммеда, инженера, получившего образование в США, обвиняют в том, что ему принадлежала идея угнать самолеты и направить их на башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона. По версии прокуроров, этот план он представил Осаме бин Ладену в 1996 году, а затем помог обучить исполнителей.

Переговоры о признании вины, как пишет NYT, продолжались более двух лет. Сделка была одобрена 31 июля высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд. Информацию об этом прокуроры военного суда сообщили семьям жертв теракта в письме. «В обмен на отмену смертной казни в качестве возможного наказания трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении», — говорится в письме.

Подать прошения в суд обвиняемые могут на следующей неделе, пишет NYT. Обвиняемые, как следует из письма, также согласились ответить на вопросы семей жертв «относительно их роли и причин теракта 11 сентября».

11 сентября 2001 года члены международной экстремистской организации «Аль-Каеда» захватили в США четыре гражданских самолета и направили два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона в Вашингтоне. В результате теракта, который стал крупнейшим в истории США, погибли около трех тысяч человек.

Двое из троих обвиняемых, согласившихся на признание вины, Мохаммед и Хавсави, были задержаны в Пакистане в марте 2003 года. Вначале они содержались в секретной тюрьме ЦРУ, в сентябре 2006 года их перевели в тюрьму Гуантанамо на Кубе для последующего суда. Мохаммед жаловался, что во время заключения в тюрьме ЦРУ его пытали. ЦРУ позже признало, что обвиняемые были подвергнуты пыткам водой, при которых у человека возникает ощущение, что он тонет. В результате сам судебный процесс по делу о теракте затянулся на долгие годы из-за спора прокуроров и адвокатов, допустимы ли в суде доказательства, полученные с помощью пыток.

Некоторые семьи жертв теракта 11 сентября, как пишет NYT, остались недовольны решением о сделке. Часть из них опасалась, что дело не будет доведено до конца и обвиняемые умрут в заключении, другие настаивали на смертной казни. Также родственники опасаются, что обвиняемые могут когда-нибудь быть освобождены.