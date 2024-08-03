Aerosmith завершила гастрольную деятельность

Группа Aerosmith объявила, что прекращает гастрольную деятельность из-за того, что 76-летний солист Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок. Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном в соцсетях в ночь на 3 августа.

«Голос Стивена — это инструмент, подобного которому нет. Он несколько месяцев неустанно работал над тем, чтобы вернуть свой голос в состояние, в котором находился до травмы. <…> К сожалению, стало ясно, что полное восстановление после травмы невозможно. Мы приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение — как группа братьев — уйти с гастрольной сцены», — сказано в заявлении группы.

Aerosmith в мае 2023 года сообщила, что проведет прощальный тур с сентября 2023 года по январь 2024 года. На одном из первых концертов Стивен Тайлер травмировал связки, таблоид TMZ сообщал, что из-за случившегося Тайлер не может говорить. Музыканты отыграли три концерта, после чего тур приостановили. Гастроли планировали возобновить в сентябре 2024 года.

Группа Aerosmith основана в 1970 году. За более чем 50 лет музыканты выпустили 15 альбомов. Участники Aerosmith получили четыре премии «Грэмми», они входят в Зал славы рок-н-ролла.

В 2022 году вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуализированном насилии. С таким заявлением выступила Джулия Холкомб, бывшая подруга Тайлера. В своем иске, поданном в суд Лос-Анджелеса, она утверждает, что подверглась насилию в 1973 году, когда ей было 16 лет.