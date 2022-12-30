Вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуализированном насилии

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Джулия Холкомб, бывшая подруга вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера, обвинила его в сексуализированном насилии в 1970-х годах. Соответствующий иск она подала в суд Лос-Анджелеса, сообщает журнал Rolling Stone.

Холкомб обвиняет Тайлера в сексуализированном насилии, действиях насильственного характера и в «намеренном причинении эмоциональных страданий». Она утверждает, что их отношения начались в 1973 году, когда ей было 16 лет. Тогда, по ее словам, музыкант убедил ее родителей предоставить ему опекунство над девушкой, что позволило им жить вместе и вступать в сексуальные отношения.

Холкомб утверждает, что ее родители согласились на опекунство, поскольку Тайлер обещал оказать ей различную поддержку, в частности, он якобы обещал дать ей образование. В иске говорится, что он «нападал на нее и давал алкоголь и наркотики». Холкомб заявляет, что «была бессильна противостоять власти, славе и значительным финансовым возможностям Тайлера».

Отдельно в иске проговаривается случай, произошедший в 1975 году. Тогда, по словам Холкомб, Тайлер заставил ее сделать аборт, сперва уговорами, а потом угрозами, что перестанет «поддерживать» ее.

Представитель Тайлера не ответил на запрос Rolling Stone о комментарии.

В 2017 году в США начался скандал, связанный с продюсером Харви Вайнштейном. Десятки женщин обвинили его в домогательствах и сексуализированном насилии. Развернулось движение #MeToo, в рамках которого стало известно о многочисленных преступлениях сексуального характера, совершаемых влиятельными мужчинами (прежде всего, в шоу-бизнесе).

В 2018 году суд приговорил комика Билла Косби к тюремному заключению за изнасилование. В 2020 году по многочисленным обвинениям 23-летний срок получил Харви Вайнштейн.

В 2021 году суд обязал актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала «Карточный домик», который закрыли вскоре после того, как актера обвинили в преступлениях сексуального характера. В октябре 2022-го Спейси оправдали по делу о домогательствах к актеру Энтони Рэппу. Ранее в США прекратили дело против Спейси по обвинению в развратных действиях по отношению к 18-летнему мужчине.

Подробно о деле Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда

Подробно о деле Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда