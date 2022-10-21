Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о домогательствах к 14-летнему подростку

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Актера Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах, в которых в 2017 году его обвинил актер Энтони Рэпп, сообщает Reuters.

Присяжные после двух недель разбирательства в суде Манхэттена вынесли вердикт, что Рэпп не сумел доказать, что Спейси приставал к нему в 1986 году на вечеринке в своем доме (Рэппу тогда было 14 лет, а Спейси — 26).

Судья отклонил иск Рэппа о преднамеренном причинении морального вреда, но разрешил продолжить рассмотрение остальной части иска — Рэпп также обвинял Спейси в избиении.

Энтони Рэпп, которому сейчас 50 лет, утверждает, что во время вечеринки в 1986 году Спейси зашел в спальню, где находился Рэпп, взял его на руки, перенес на кровать, забрался сверху и надавил своим пахом на бедро Рэппа, пока тот не вывернулся. Рэпп заявил об этом в 2017 году, а в 2020 году подал судебный иск. Спейси отверг выдвинутое против него обвинение, заявив, что никогда не оставался наедине с Рэппом.

Адвокат Спейси Дженнифер Келлер сказала журналистам, что актер продолжит и дальше доказывать, что он «невиновен во всем, в чем его обвиняют». В 2023 году суд в Лондоне начнет рассматривать дело о пяти сексуальных преступлениях, в совершении которых в период с 2005 по 2013 год обвиняют Спейси.

Энтони Рэпп стал первым среди более 20 мужчин, которые открыто обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер категорически отрицал все обвинения. Люди, обвинявшие Спейси, не добились в судах решений в свою пользу. Так, в 2019 году прокурор в США прекратил дело против Спейси, которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 18-летнему мужчине в 2016 году.

В 2017 году студия MRC уволила Кевина Спейси из сериала «Карточный домик», в котором он играл роль политика Фрэнка Андервуда, после того, как телеканал CNN сообщил, что актера обвинили в приставаниях к членам съемочной группы.

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