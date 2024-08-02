В работе судов Москвы произошел технический сбой

В судах Москвы произошел технический сбой в работе комплексной информационной системы судов, сообщила 2 августа пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Инженеры экстренно выполняют необходимые работы», — заявили в пресс-службе.

Первым о сбое сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, утром 2 августа перестала работать государственная система «Правосудие», где содержится информация обо всех судебных делах.

По данным источников издания, из-за сбоя работа судов парализована: не работает программное обеспечение для регистрации входящих документов, заседания не проводят, поскольку нельзя провести аудио- и видеопротокол процесса.

Журналист Василий Полонский уточнил, что из-за сбоя у судов нет видеосвязи с СИЗО.

На сайте ГАС «Правосудие» при попытке начать поиск по судебным делам появляется сообщение о том что поиск временно недоступен «в связи с проведением работ по модернизации сайтов судов общей юрисдикции». При этом сообщается, что поиск по делам доступен на сайтах судов.