В Москве родственники избили и увезли в Дагестан студентку медколледжа. «Это ваши обычаи», — ответили в полиции на заявление о похищении
Родственники 18-летней студентки медицинского колледжа Айшат Магомедовой ворвались в квартиру в Москве, где она жила с подругой, избили и насильно увезли ее в Дагестан, сообщили правозащитный проект «Марем» и телеграм-канал «Осторожно, новости».
По данным правозащитников, Магомедова выросла в городе Кизилюрт в семье, где, по рассказам девушки, «с детства ее били, унижали и говорили, что она не имеет права на собственное мнение и жизнь». В последнее время Магомедова училась и работала в Москве под присмотром теток.
В какой-то момент девушка решила переехать на съемную квартиру и перестать общаться с семьей. Однако родственники несколько раз находили Магомедову. Однажды они выбили дверь в квартиру, где она жила с подругой, но ей удалось с ними договориться.
31 июля в московскую квартиру, где Магомедова живет с подругой, снова ворвались ее мать, отец и тетя. По словам подруги, девушку повалили на кровать и начали бить. После этого они нашли и забрали паспорт Магомедовой, а саму ее выволокли на улицу и увезли.
Подруга позвонила в полицию, но никто не приехал, сообщает «Осторожно, новости». Она также отправила журналистам и правозащитникам видео, на котором слышно, как Магомедова кричит во время избиения в соседней комнате.
Вскоре после похищения Магомедова отправила подруге видео, которое, как предполагают правозащитники, девушка записала под давлением родственников. В ролике Магомедова говорит, что она жива и здорова, и «шумиху поднимать не нужно». На записи, как утверждается, на лице и руках девушки заметны кровоподтеки. Само видео проект не опубликовал.
Подруга Магомедовой вместе с адвокатом обратилась в полицию с заявлением о похищении. Она также предоставила полицейским видео с избитой девушкой. Инспектор в отделе полиции Люблино по имени Наталья, со слов подруги Магомедовой, в ответ сказала, что от заявления «толку не будет».
«Это ваши обычаи, это ее родители, девушка загуляла и вернули ее домой. Провели проверку, ну кровоподтеки, может, уму учили. Плохо училась, наверное. Мы отправим поручение дагестанским сотрудникам ее опросить и получим опрос, что у нее все в порядке», — пересказала правозащитникам слова сотрудницы полиции подруга похищенной девушки.