Родственники 18-летней студентки медицинского колледжа Айшат Магомедовой ворвались в квартиру в Москве, где она жила с подругой, избили и насильно увезли ее в Дагестан, сообщили правозащитный проект «Марем» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным правозащитников, Магомедова выросла в городе Кизилюрт в семье, где, по рассказам девушки, «с детства ее били, унижали и говорили, что она не имеет права на собственное мнение и жизнь». В последнее время Магомедова училась и работала в Москве под присмотром теток.

В какой-то момент девушка решила переехать на съемную квартиру и перестать общаться с семьей. Однако родственники несколько раз находили Магомедову. Однажды они выбили дверь в квартиру, где она жила с подругой, но ей удалось с ними договориться.

31 июля в московскую квартиру, где Магомедова живет с подругой, снова ворвались ее мать, отец и тетя. По словам подруги, девушку повалили на кровать и начали бить. После этого они нашли и забрали паспорт Магомедовой, а саму ее выволокли на улицу и увезли.

Подруга позвонила в полицию, но никто не приехал, сообщает «Осторожно, новости». Она также отправила журналистам и правозащитникам видео, на котором слышно, как Магомедова кричит во время избиения в соседней комнате.

Мы спрятали это видео, потому что просмотр ролика может навредить чувствительным людям Все равно хочу увидеть

Вскоре после похищения Магомедова отправила подруге видео, которое, как предполагают правозащитники, девушка записала под давлением родственников. В ролике Магомедова говорит, что она жива и здорова, и «шумиху поднимать не нужно». На записи, как утверждается, на лице и руках девушки заметны кровоподтеки. Само видео проект не опубликовал.

Подруга Магомедовой вместе с адвокатом обратилась в полицию с заявлением о похищении. Она также предоставила полицейским видео с избитой девушкой. Инспектор в отделе полиции Люблино по имени Наталья, со слов подруги Магомедовой, в ответ сказала, что от заявления «толку не будет».

«Это ваши обычаи, это ее родители, девушка загуляла и вернули ее домой. Провели проверку, ну кровоподтеки, может, уму учили. Плохо училась, наверное. Мы отправим поручение дагестанским сотрудникам ее опросить и получим опрос, что у нее все в порядке», — пересказала правозащитникам слова сотрудницы полиции подруга похищенной девушки.