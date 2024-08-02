Суд во Франции потребовал, чтобы белорусский акционист Алексей Кузьмич покинул ЕС. Он пытался раскопать могилу Ван Гога

Власти Франции решили, что белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич должен покинуть территорию Евросоюза после своей акции у могилы Винсента Ван Гога. Об этом говорится в сообщении управления по вопросам миграции и интеграции префектуры департамента Валь-дʼУаз от 30 июля, которое соратники художника опубликовали в его фейсбуке 2 августа.

В сообщении управления по вопросам миграции сказано, что 36-летний Кузьмич должен «незамедлительно» покинуть территорию Франции и вернуться в страну своего гражданства или в любую другую страну, куда он может законно въехать, кроме стран Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии. Если он этого не сделает, его депортируют.

В документе говорится, что власти могут потребовать от иностранца, который не проживает во Франции на законных основаниях и чье поведение угрожает общественному порядку, покинуть французскую территорию. В документе сказано, что Кузьмич въехал во Францию два месяца назад по паспорту Беларуси с визой Польши.

Префектура отметила, что Кузьмич не утверждал, что может подвергнуться наказанию или его права будут нарушены, если он вернется в страну своего гражданства.

В сообщении префектуры сказано, что Алексею Кузьмичу также запретили въезд во Францию в течение двух лет. По словам соратников художника, ему назначили штраф в размере трех тысяч евро и месяц условного заключения. Сейчас Кузьмич находится в центре для административно задержанных в Ле Мениль-Амло в пригороде Парижа.

Алексей Кузьмич 29 июля провел акцию «Renaissance» («Возрождение») на кладбище во французской коммуне Овер-сюр-Уаз, где похоронены художник Винсент Ван Гог и его брат Тео. Во время акции Кузьмич под сигнал электронного будильника начал раскапывать могилу Ван Гога и кричал «Вставай, художник!» Акция прошла в годовщину смерти Винсента Ван Гога. Во время акции Кузьмича задержали.

Алексей Кузьмич уехал из Беларуси в Польшу после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году, во время которых художника задержали и пытали, сообщала «Заборона».