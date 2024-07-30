«Художник! Вставай!» Белорусский акционист Алексей Кузьмич пытался раскопать могилу Ван Гога во Франции

Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич провел акцию «Renaissance» («Возрождение») на кладбище во французской коммуне Овер-сюр-Уаз, где похоронен художник Винсент Ван Гог. Видео акции появилось в ютьюб-канале Кузьмича вечером 29 июля. Одной из первых внимание на это обратила белорусская редакция «Медиазоны».

«Renaissance». 29 июля 2024 года. Овер-сюр-Уаз. Франция Alexei Kuzmich

Во время акции художник в белом костюме с белым гримом на лице и лопатой в руке пришел к двум могилам, в которых похоронены Винсент Ван Гог и его брат Теодор (Тео). Кузьмич поставил на могилу Винсента Ван Гога включенный электронный будильник и по-английски обратился к посетителям кладбища. Текст обращения Кузьмича опубликован в его фейсбуке (авторское написание сохранено):

Добрый день, друзья! Вы приходите сюда с грустью… Я вас понимаю… Мне так же невыносимо жить в мире, где закончились художники. Но с этого момента все будет по-другому… Сегодня знаменательный день. В мир возвращается Художник! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Время подниматься, Художник! Вставай!

После этого Алексей Кузьмич с криками «Ван Гог! Художник!» начал лопатой копать могилу живописца. Сперва он выкопал несколько подсолнухов, затем подкопал кустарник плюща и начал выгребать землю. Проходившие мимо туристы снимали Кузьмича, он в ответ предлагал им присоединиться к акции. Когда на месте появились двое полицейских, Кузьмич крикнул по-английски: «Ван Гог! Вернись обратно!» Кузьмича задержали. До конца неясно, привлекли ли Кузьмича к ответственности из-за случившегося.

На видеозаписи акции звучит стихотворение «Пускай меня простит Винсент Ван Гог» советского поэта и переводчика Арсения Тарковского. Это же стихотворение опубликовано в фейсбуке Кузьмича.

Пускай меня простит Винсент Ван-Гог

За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги

Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков

Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,

Не помешал в больнице застрелиться.

Стою себе, а надо мной навис

Закрученный, как пламя, кипарис,

Лимонный крон и темно-голубое, —

Без них не стал бы я самим собою;

Унизил бы я собственную речь,

Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою

Он свой мазок роднит с моей строкою,

Ведет и вас через его зрачок

Туда, где дышит звездами Ван-Гог.

Алексей Кузьмич — белорусский художник-акционист, сын белорусского советского художника Алексея Кузьмича. Кузьмич-младший уехал из Беларуси после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году. Во время президентских выборов в Беларуси Кузьмич пришел на избирательный участок полуобнаженным с прикрепленным к груди бюллетенем с рисунком пениса. В дни протестов он вышел в таком виде между омоновцами и демонстрантами. Тогда художника задержали и пытали, сообщает «Заборона». После освобождения художник уехал в Украину, а затем — в Евросоюз. Алексей Кузьмич говорил, что как художник пытается «выйти за рамки удобности и показать, что границы расширены, а мы сами их удерживаем».

Винсент Ван Гог умер 29 июля 1890 года в Овер-сюр-Уаз.