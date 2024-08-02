«Пока просто спасибо всем, кто переживал». Илья Яшин опубликовал первое фото после освобождения

Политик Илья Яшин, освобожденный в ходе обмена между Россией и Западом, опубликовал в своем телеграм-канале первое фото.

«Скоро все расскажу. А пока просто спасибо всем, кто переживал. Всех вас обнимаю!» — говорится в посте политика.

На фотографии Яшин вместе с бывшим координатором штаба Навального в Барнауле Вадимом Останиным, а также руководителями ФБК Марией Певчих, Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. Яшин и Останин на фотографии все еще в тюремных робах.

Вскоре фотографию с Яшиным опубликовала и Мария Певчих.

1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. Вечером в тот же день самолет с российскими политзаключенными приземлился в аэропорту немецкого города Кельна.

Власти РФ выдали Германии и США Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Олега Орлова, Андрея Пивоварова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Кевина Лика, Демури Воронина, Германа Мойжеса, граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шебеля. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.

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