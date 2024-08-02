Кара-Мурза: западные санкции направлены не против режима Путина, а против всей страны

Санкции западных стран, введенные в последние годы, оказались направлены не против режима Владимира Путина, а против всей страны и российских граждан, заявил Владимир Кара-Мурза на пресс-конференции, отвечая на вопрос о своей политической деятельности после освобождения.

Кара-Мурза напомнил, что на протяжении долгих лет он вместе с политиком Борисом Немцовым занимался политической работой на международном направлении и заявил, что продолжит это делать.

Принцип закона Магнитского заключается в том, что лично те люди, которые — на основании подтвержденных и достоверных данных — принимали участие в коррупции и нарушении прав человека в своей стране, больше не смогут вывозить наворованное и пользоваться благами демократических принципов в странах Запада. <…> Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, отход от этого принципа многими демократическими странами. И мы видим очень часто, что санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и не против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан.

По словам Кара-Мурзы, это «крайне несправедливо и контрпродуктивно», потому что дает российской пропаганде возможность представить, что россияне оказались «в кольце врагов».

Санкции против чиновников должны быть персональными, добавил Кара-Мурза, напомнив слова Немцова: «Страну не трогайте — негодяев наказывайте».

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