«Я вернул многих заложников и не дал за это другой стране ничего». Трамп потребовал у Белого дома подробностей о сделке по обмену заключенными

Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребовал предоставить подробности об обмене заключенными между Россией с одной стороны и США, Германией, а также еще несколькими странами — с другой. Он предположил, что американское правительство могло заплатить за сделку.

«Так когда же они [Белый дом] собираются опубликовать подробности обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получили за тех, кого отдали? Мы тоже платим им наличными? Они платят нам наличными (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ НЕТ)? Освобождаем ли мы убийц, киллеров или головорезов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

По его словам, американские «переговорщики» всегда позорят общество. Он заявил, что «вернул многих заложников» и не дал за это противоположной стране ничего — «и никогда никаких денег». «Поступать так — это плохой прецедент на будущее. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они вымогают деньги у США. Они называют сделку „сложной“ — чтобы никто не мог понять, насколько она плоха», — добавил Трамп.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, выступавший после обмена на брифинге в Белом доме, заявил, что в рамках сделки никакие деньги не были переданы и санкции не были ослаблены, отмечает The Hill.

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