Освобожденных российских заключенных перевезут в Кельн

Центр «Мемориал» подтвердил, что бывший сопредседатель организации Олег Орлов освобожден в рамках обмена между Россией и Западом.

По данным организации, Орлов позвонил своей жене из самолета и сообщил, что вылетает из Анкары в Кельн.

Группа поддержки Саши Скочиленко сообщила, что художница тоже участвовала в обмене — она сейчас на свободе в Турции и вылетает тем же рейсом в Кельн.

Жена Андрея Пивоварова Татьяна Усманова также рассказала, что ее муж на свободе. Пивоваров позвонил ей из Анкары, сообщил, что с ним все в порядке и он вместе с другими российскими заключенными вылетает в Кельн.

Кроме того, официально подтверждено, что в результате обмена освобождены граждане США Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева, политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, бывшие главы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, политзаключенный Кевин Лик.

Обмен между Россией и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары при посредничестве турецкой разведки. Сообщалось, что в общей сложности в обмене участвовали 26 человек.

Что известно об обмене

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Что известно об обмене

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»