Россия передаст США осужденную журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву

Россия в рамках обмена заключенными с США передаст журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, которую приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках», сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Источник заявил, что в рамках обмена Россия передаст трех американских граждан, в том числе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, которых осудили в России по статье о шпионаже.

Всего будут обменяны 24 заключенными между США, Россией, Германией и тремя другими странами Запада. В рамках сделки, как ожидается, не менее 12 политических заключенных, содержащихся в России, будут отпущены в Германию. Уже после публикации этой заметки стало известно, что CBS удалил из своей статьи информацию о количестве заключенных, которых планируется обменять.

Обновление. Президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус подтвердил, что журналистку Алсу Курмашеву освободят в рамках обмена заключенными. «Мы рады новости о скором освобождении Алсу и благодарны американскому правительству и всем, кто неустанно трудился, чтобы положить конец несправедливому обращению с ней со стороны России. Алсу стала мишенью, потому что она была американской журналисткой, которая просто пыталась позаботиться о члене семьи в России. Она не сделала ничего плохого и уж точно не заслужила несправедливого обращения и принудительной разлуки с любящими членами семьи и коллегами. Освобождение Алсу делает нас еще более решительными в обеспечении свободы трех других журналистов РСЕ/РС, жестоко заключенных в тюрьму в Беларуси и оккупированном Россией Крыму. Мы не успокоимся, пока все наши несправедливо задержанные журналисты не окажутся дома в безопасности. Журналистика — это не преступление», — заявил Капус.

Верховный суд Татарстана приговорил Алсу Курмашеву к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках» об армии. Дело возбудили из-за книги Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», вышедшей в ноябре 2022 года. Приговор Курмашевой вынесли 19 июля, в тот же день приговор вынесли журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

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