Архитектор «дворца Путина» Ланфранко Чирилло получил должность в Сбербанке

Сбербанк создал новый управленческий блок для своих строительных проектов — его возглавил в должности старшего вице-президента итальянский архитектор Ланфранко Чирилло. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Блок „Строительство“ возглавит Ланфранко Чирилло — всемирно известный архитектор, в портфолио которого множество шедевров. У Ланфранко огромный опыт строительства, отличное чувство стиля. Уверен, что его приход в Сбер усилит наше строительное направление и позволит нам построить еще больше качественных, современных и прекрасных объектов, значимых для всей России», — заявил президент Сбербанка Герман Греф.

Ланфранко Чирилло работает в России с 1990-х годов. В 2014 году по указу президента он получил российское гражданство. По проекту Чирилло строилась резиденция под Геленджиком, которую называют «дворцом Путина». Команда Алексея Навального в своем расследовании оценивала строительство этого дворца в 100 миллиардов рублей. В интервью «Медузе» Чирилло утверждал, что строил дворец не для президента РФ, а для компании «Стройгазконсалтинг».

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