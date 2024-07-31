В парламенте Молдовы прошли обыски. Они могут быть связаны с делом о шпионаже в пользу России
В Кишиневе Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели обыски в здании парламента Молдовы, сообщила молдавской службе «Радио Свобода» пресс-секретарь СИБ Даниэла Мынзат.
В связи с каким уголовным делом проходят обыски, представитель ведомства не уточнила.
Источники молдавского издания Agora утверждают, что визит сотрудников правоохранительных органов связан с главой юридического департамента парламента Ионом Крянгэ. Собеседники NewsMaker заявили, что обыск проходит по делу о государственной измене.
По данным «Радио Свобода», в отношении чиновника ведется расследование о шпионаже. Собеседник журналистов рассказал, что Крянгэ поймали с поличным, когда тот передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.
Если информация о шпионаже подтвердится, это будет второй случай среди чиновников Молдовы за последние два месяца, отмечает «Радио Свобода». В июне издание The Insider выпустило расследование о том, что бывший начальник Генерального штаба Молдовы Игорь Горган на протяжении многих лет был осведомителем российского ГРУ. Прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту передачи данных, связанных с национальной обороной. Горган находится под следствием. Он отрицает все обвинения.