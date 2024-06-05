Бывший глава Генштаба Молдовы Игорь Горган был информатором ГРУ. Он предлагал российским войскам вторгнуться в республику Главное из расследования The Insider

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Бывший начальник Генерального штаба Молдовы Игорь Горган на протяжении многих лет был осведомителем российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом говорится в расследовании The Insider, которое совместно с молдавским изданием «Маленькая страна» получило доступ к переписке Горгана в телеграме с его куратором из ГРУ, полковником Алексеем Макаровым.

По данным журналистов, молдавский военный регулярно докладывал российским разведчикам о внутренней политической ситуации в республике, а также рассказывал о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали у Молдовы военную технику и снаряды для противостояния в войне с Россией.

По данным The Insider, в 1991 году Игорь Горган окончил Общевойсковое высшее военное училище в Новосибирске, после чего служил в воздушно-десантной дивизии в Одесской области, а затем — командиром 2-й мотопехотной бригады в Кишиневе. В 2001 году проходил учебу в Колледже командования и генерального штаба армии США в Форт-Ливенворте. С 2003 года принимал участие в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. В 2013 году генерал Горган возглавил Генштаб Молдовы, но после конфликта с министром обороны покинул ведомство. В 2019 году во времена правления Игоря Додона военный вновь получил должность главы Генштаба. В 2021 году его отправила в отставку новый президент Молдовы Майя Санду. В 2023 году Горган устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.

Источник The Insider в военной разведке предполагает, что Горган был завербован еще в 2004 году, когда служил в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. Тогда он состоял в агентурной связи с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым. Затем его куратором стал следующий военный атташе Игорь Довбня (в 2017 году его выдворили из Молдовы за шпионскую деятельность).

С 2019 года Горган контактировал с полковником Алексеем Макаровым, который тоже служил в военном атташате российского посольства в Кишиневе. Молдавские журналисты неоднократно замечали Горгана в российском посольстве в Кишиневе, а также однажды во время конфиденциальной встречи с Макаровым.

В апреле 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, переписка Горгана и Макарова активизировалась. В частности, он сообщал куратору, что Укроборонэкспорт пытается выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29 и «украинцы уже три недели ходят по нашему министерству обороны и просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии».

Также, пишет The Insider, Горган «постоянно «бомбил» сообщениями Макарова, что в Молдове все готово к вводу российских войск». «Нам срочно нужно очищение страны от всякой фашистской мрази!!! Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле… Здесь, к радости, нет «Азова» и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро», — приводят журналисты одно из сообщений Горгана своему куратору.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Горгана уволили из Минобороны Молдовы еще в 2021 году, у него осталось немало ставленников в ведомстве, которые снабжают его секретной информацией.

В июле 2023 года, накануне массовой высылки российских дипломатов из Молдовы, Горган перестал выходить на связь со своим куратором в ГРУ и устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR-Moldova).

Обновлено. После выхода расследования глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел заявил, что государственные награды и воинские звания Игоря Горгана будут отозваны. «Подобные преступления против государства должны караться самым суровым образом за измену», — написал он в телеграм-канале. — Такие случаи показывают, что постоянный мониторинг и тщательная проверка сотрудников силовых ведомств и органов государственной безопасности являются обязательными. Такие инсайдерские преступники способствуют возникновению гибридных угроз государству. Именно поэтому нам нужны более эффективные инструменты борьбы с предательством».

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