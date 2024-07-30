В Ярославле, Рыбинске, Коврове, а также отдельных городах Костромской и Ивановской областей в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» заметили дефицит воды и некоторых продуктов — хлеба, круп, муки и специй, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, причиной этого стал сбой в работе распределительного центра компании X5 Group в Ярославле, откуда отгружались товары, после антимигрантских рейдов. Mash утверждает, что после рейдов работавших в распределительном центре мигрантов депортировали на родину.

О проблемах в распределительном центре за несколько дней до этого сообщил также «Коммерсант-Ярославль». В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области изданию сказали, что в распределительном центре была «проблема с персоналом», которая сейчас «уже устранена». Возвращение поставок в график, по данным министерства, должно занять около трех недель.

Ярославскому изданию «Сорока» тогда же сказали в магазинах, что дефицит связан с нехваткой в распределительном центре. «Да просто на распределительном центре некому работать — тем, кто палеты собирает», — пояснил один из продавцов.

30 июля в пресс-службе компании X5 Group, владеющей сетями «Пятерочка» и «Перекресток», заявили РБК, что нехватка рабочей силы в распределительном центре связана в том числе с отъездом мигрантов из России. В компании сказали, что привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов. «В настоящий момент мы максимально оперативно обеспечиваем магазины всеми необходимыми товарами. Ожидаем улучшения ситуации в ближайшее время», — цитирует пресс-службу X5 Group РБК.

Издание Ivanovo News обратилось на горячую линию сети магазинов, где пояснили, что дефицит напитков и некоторых других продуктов связан с резко выросшим спросом из-за жаркой погоды. «Дополнительным фактором стал традиционный летний дефицит рабочих рук на распределительных центрах, связанный с сезоном отпусков», — добавили на горячей линии.

X5 Group — крупнейший по обороту продуктовый ретейлер в России, который управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата». По состоянию на 20 апреля 2023 года 47,86% X5 владела связанная с «Альфа-Групп» CTF Holdings S.A., еще 11,43% принадлежали Axon Trust. В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минпромторга и лишил нидерландскую X5 Retail Group прав на дочернюю компанию X5 в России.