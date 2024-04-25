Суд лишил нидерландскую X5 Retail Group прав на дочернюю компанию в России (управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток»)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Минпромторга РФ, просившего приостановить корпоративные права нидерландской компании X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской дочерней структуры ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом говорится в заявлении российской компании.

«Суд удовлетворил заявление в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения. Таким образом, компания не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур», — говорится в заявлении.

В российской компании добавили, что после публикации полного решения суд «нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары компании… смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании будут обязаны принять такие распределяемые акции».

В Минпромторге говорили, что подали иск, поскольку российская «дочка» X5 вошла в перечень экономически значимых организаций, а прямое участие нидерландской компании «создает риски причинения вреда российскому подразделению „Икс 5“, России и ее гражданам».

X5 Group — крупнейший по обороту продуктовый ретейлер в России. Компания управляет в России торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата». По состоянию на 20 апреля 2023 года 47,86% X5 владела связанная с «Альфа-Групп» CTF Holdings S.A., еще 11,43% принадлежали Axon Trust.

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