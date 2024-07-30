Илью Яшина увезли из колонии в неизвестном направлении
Илью Яшина увезли из колонии № 3 в Смоленской области, где он находился после приговора по делу о «фейках» про российскую армию. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале политика.
«Илья Яшин убыл из колонии в неизвестном направлении. Об этом сегодня сообщили его адвокату Татьяне Соломиной», — говорится в сообщении.
В декабре 2022 года Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в «фейках» про российскую армию. Поводом для преследования стал стрим политика, во время которого он рассказал об убийствах жителей украинского города Буча.
В колонии Яшина несколько раз отправляли в штрафной изолятор. С середины июня он находился в помещении камерного типа (ПКТ).
За последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли четверых политических заключенных: Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву. Почему и куда их увезли, не знают ни адвокаты, ни близкие политзаключенных. Защитник одного из пропавших на условиях анонимности сказал «Медузе», что происходящее «мало походит на случайность».