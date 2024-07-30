Белла Хадид извинилась за участие в рекламной кампании Adidas, отсылавшей к Олимпиаде-1972. На тех Играх террористы из Палестины убили 11 израильтян

Модель Белла Хадид принесла извинения за рекламную кампанию Adidas с отсылкой к Олимпиаде 1972 года, вызвавшую недовольство властей Израиля и многих пользователей соцсетей. Соответствующий пост Хадид опубликовала в сторис в инстаграме.

В середине июля Белла Хадид стала лицом кампании ретро-кроссовок Adidas, выполненных с отсылкой к дизайну обуви, впервые представленной на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. На той Олимпиаде террористы палестинской группировки «Черный сентябрь» убили 11 членов сборной Израиля. Хадид — дочь палестинского бизнесмена, неоднократно подчеркивавшая свое палестинское происхождение. Из-за этого многие, в том числе власти Израиля, сочли кампанию оскорбительной и неуместной. В Adidas извинились и свернули рекламу.

Хадид заверила, что до старта кампании «не знала об исторической связи с ужасающими событиями 1972 года», и признала, что ей и ее команде стоило лучше изучить этот вопрос. Она также заверила, что не приемлет ненависть в любой форме, включая антисемитизм.

Хадид подчеркнула, что гордится тем, что она палестинка и выступает «за освобождение палестинского народа», но призвала не ставить знак равенства между палестинцами и терроризмом.

Я всегда буду поддерживать свой народ в Палестине, продолжая выступать за мир без антисемитизма. Антисемитизму нет места в освобождении палестинского народа. Я всегда буду стоять за мир, а не за насилие, в любой день. Ненависти нет места здесь, и я всегда буду защищать не только мой народ, но и каждого человека по всему миру.

После завершения рекламной кампании таблоид TMZ писал, что Хадид собирается подать в суд на Adidas.

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