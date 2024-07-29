В Севастополе освятили музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Его построило Минобороны РФ, уничтожив часть уникальных археологических объектов Херсонеса Таврического

В Севастополе освятили музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», построенный Минобороны России на территории уникального археологического памятника — заповедника «Херсонес Таврический». О церемонии вечером 28 июля рассказали глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Константин Михалчевский / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Церемония прошла, как подчеркнул Аксенов, в День Крещения Руси. В рамках церемонии состоялись крестный ход, литургия в Свято-Владимирском соборе и открытие памятника князю Владимиру, который, как считается, крестился в Херсонесе.

Канал Сергея Аксенова в Telegram

Канал Сергея Аксенова в Telegram

Как отмечает «Крым.Реалии», мероприятие проходило в закрытом режиме. Помимо руководителей аннексированного РФ Крыма, в нем принимали участие 12 архиереев Русской православной церкви, более 100 священнослужителей, а также депутаты российского парламента Севастополя. Среди участников также был митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), который возглавлял процесс создания проекта и которого называют . Во время церемонии дороги в направлении Херсонеса перекрыли, на перекрестках выставили посты полиции с автоматами, а общественный транспорт изменил маршруты.

Аксенов назвал проекты, подобные «Новому Херсонесу», «возвращением к историческим корням», а также «духовной и культурной основой для воспитания молодежи». Развожаев заявил, что именно в «Новом Херсонесе» будут «рождаться новые смыслы, те смыслы, которые будут делать нашу страну сильной и великой». Для посетителей «Новый Херсонес» откроют 30 июля.

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» построили по поручению Владимира Путина на территории уникального археологического памятника — заповедника «Херсонес Таврический», где находился одноименный греческий полис, основанный в конце V века до нашей эры. Это античное городище на берегу Черного моря в Севастополе — единственный крымский памятник в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украинский археолог Эвелина Кравченко, написавшая об истории Херсонеса множество научных работ, называла строительство российского музейно-храмового комплекса «наиболее варварским». «Новый Херсонес» в так называемом Южном пригороде заповедника, где находились остатки некрополя с культовыми и мемориальными сооружениями. Эти территории относятся к буферной зоне ЮНЕСКО, где строительство возможно только с разрешения всемирной организации. Однако ЮНЕСКО стройку не согласовало.

Строительством «Нового Херсонеса» занимался Военно-строительный комплекс Минобороны России. Эта же организация возводит жилые дома в Мариуполе и другие здания на оккупированных территориях Украины.

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Подробнее о строительстве «российской Мекки» на античных памятниках читайте здесь

«Монастырь — это похлеще, чем воинская часть» В Херсонесе Таврическом уничтожена часть уникальных археологических объектов. Там строят «российскую Мекку» — прямо поверх древних памятников