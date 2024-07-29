В Москве арестовали сына миллионера Мусы Бажаева по делу о нападении на полицейского

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Тимура Бажаева — сына бизнесмена — по делу о применении насилия в отношении полицейского (часть 2 статьи 318 УК), сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил к нему насилие у стадиона «Лужники». После ареста Следственный комитет (СК) уточнил, что Бажаев, находясь у одного из входов «Лужников», пытался проникнуть на охраняемую территорию, минуя досмотр. В ответ на требование полицейского прекратить эти действия, Бажаев, по версии ведомства, выражался нецензурной бранью и применил насилие в отношении представителя власти.

Близкий к силовикам депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждал, что Бажаев ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. По словам парламентария, Бажаев пытался пройти в «Лужники» через служебный вход.

Сын бизнесмена заявил на суде, что считает себя пострадавшим. По его словам, полицейские 27 июля перекрыли проход к ресторану «Ласточка». После этого он спросил, как можно пройти, но ему ответили грубо. Тогда Бажаев, утверждает он, приподнял дверь калитки, после чего сотрудники полиции на него «набросились».

Тимура Бажаева задержали 28 июля. СК опубликовал видео, как утверждается, нападения сына бизнесмена на полицейского. На кадрах молодой человек бьет сотрудника полиции и сбивает с него кепку, затем его оттаскивают другие полицейские.

Из материалов дела известно, что Тимур Бажаев родился в Ницце. Учится в МГУ и работает советником генерального директора Черногорской горнорудной компании.