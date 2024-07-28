В Москве задержали сына бизнесмена Мусы Бажаева по делу о нападении на полицейского

В Москве по подозрению в применении насилия в отношении полицейского задержан Тимур Бажаев. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Телеканал РЕН ТВ, телеграм-канал Mash и депутат Госдумы Александр Хинштейн заявили, что Тимур Бажаев — сын бизнесмена и президента «Группы Альянс» Мусы Бажаева.

По версии СК, 27 июля Бажаев, находясь рядом с комплексом Лужники, «нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти». СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (статья 318 УК РФ).

С Бажаевым «проводятся необходимые следственные действия», СК попросит суд отправить его в СИЗО.

Александр Хинштейн утверждает, что Тимур Бажаев «ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина». По его словам, руководство МВД взяло под личный контроль расследование произошедшего.

Ссылаясь на очевидцев, Хинштейн рассказал, что конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. На территории комплекса готовилось массовое мероприятие, поэтому режим безопасности был усилен. Махонин не пропустил Бажаева, после чего, как утверждает депутат, сын бизнесмена перелез через забор, «ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку, но был задержан».

Хинштейн также заявил об «активных попытках» повлиять на расследование инцидента. С чей стороны эти попытки проводятся, он не уточнил.

Бизнесмен Муса Бажаев в разговоре с «Известиями» заявил, что не думает, что его сын «мог совершить какие-то неправильные асоциальные действия». «Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока и я ни за что бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», — сказал он.

Муса Бажаева — президент «Группы Альянс» и совладелец «Русской платины». Он входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2021 года по версии Forbes, заняв в нем 156 место. Журналисты оценивали его состояние в 750 миллионов долларов.