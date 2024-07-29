TikTok начал тестировать функцию распознавания и поиска песен. Трек можно напеть, «намычать» или наиграть приложению

Сервис для публикации коротких видео TikTok начал тестировать функцию «Поиск звука» (Sound Search), позволяющую пользователям найти песню или звук, наиграв или напев их.

Как сообщает издание Techcrunch, авторы которого получили возможность протестировать функцию, пока «Поиск звука» доступен лишь части пользователям тиктока в отдельных регионах. Когда сервис планирует запустить функцию для всех пользователей, неизвестно.

Журналисты издания сравнивают новую функцию TikTok с инструментом для распознавания песен от YouTube Music, где пользователи тоже могут наиграть, напеть или «намычать» трек, который хотят найти, а также со специальным сервисом поиска музыки Shazam. Отличие функции TikTok в том, что она предназначена не только для поиска песен, но и для показа видео, в которых эти треки используются.

В ходе теста авторы Techcrunch заметили, что чем популярнее песня в тикток, тем проще инструменту приложения ее распознать. Когда журналисты пытались искать треки, которые не используют для создания тиктоков, функция работала хуже. Кроме того, функция также смогла распознать звуки, ставшие мемами в TikTok. Например, «Nobodyʼs gonna know», созданный пользователем сервиса.

Музыка и звуки — неотъемлемая часть TikTok. Часто именно они определяют тренды среди коротких видео на платформе. Иногда авторы завирусившихся в тиктоке песен, становятся знаменитыми, а их треки попадают в музыкальные чарты.