Правозащитника Олега Орлова увезли из СИЗО в Сызрани в неизвестном направлении. Его этапировали туда еще до рассмотрения жалобы на приговор

Сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, осужденного по делу о «дискредитации» армии, увезли в неизвестном направлении из СИЗО-2 Сызрани, пишет «Мемориал».

Адвокату, приехавшему навестить Орлова, сообщили, что правозащитник убыл и отказались пояснять, когда, куда и по какому поводу без письменного запроса.

11 июля в Мосгорсуде прошла апелляция, на которой приговор Орлову был оставлен в силе. 25 июля адвокату сообщали, что материалы дела еще не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда. Как отмечает «Мемориал», это значит, что этапирование в колонию должно было быть не скоро.

71-летнего Орлова в феврале обвинили в повторной «дискредитации» армии из-за его антивоенной статьи под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили». В октябре 2023 года суд назначил Орлову штраф, однако затем прокуратура обжаловала приговор, и дело отправили на новое рассмотрение, в процессе которого обвинение ужесточили. В феврале 2024 года суд приговорил Орлова к 2,5 года колонии общего режима. Он своей вины не признал.

После приговора Орлова вначале оставили в московском СИЗО «Водник», сотрудники которого предлагали правозащитнику отправиться на войну. Вместе с этим Орлова каждый день возили в суд для ознакомления с материалами и подготовки к апелляции. Он простудился, его состояние начало ухудшаться, но он не мог попасть к врачу из-за ежедневных поездок. В середине апреля Орлова увезли из «Водника» в СИЗО-1 в Самаре, хотя к тому моменту апелляционная инстанция еще не рассмотрела его жалобу на приговор. Спустя еще пять дней стало известно, что его этапируют в Сызрань.

последнее слово олега орлова на суде

«Я обращаюсь к вам, Ваша честь, и к представителю обвинения. Вам самим не страшно?» Последнее слово Олега Орлова. Осенью 2023-го его оштрафовали за «повторную дискредитацию» российской армии. А теперь хотят отправить в колонию по тому же делу

последнее слово олега орлова на суде

«Я обращаюсь к вам, Ваша честь, и к представителю обвинения. Вам самим не страшно?» Последнее слово Олега Орлова. Осенью 2023-го его оштрафовали за «повторную дискредитацию» российской армии. А теперь хотят отправить в колонию по тому же делу