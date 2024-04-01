«Мемориал»: Олег Орлов простудился в СИЗО и стал хуже слышать, но не может попасть к врачу из-за ежедневных поездок в суд

70-летний сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, осужденный по делу о «дискредитации» армии, простудился, но не может попасть к врачу в следственном изолятора из-за ежедневных поездок из СИЗО в суд, сообщил центр защиты прав человека «Мемориал».

Как ранее сообщали правозащитники, в марте Орлов обжаловал приговор и попросил полностью ознакомиться с материалами своего дела. С тех пор его каждый день возят из СИЗО в суд, чтобы он знакомился с материалами дела и протоколом судебного заседания для подготовки к апелляции. Правозащитника увозят еще до завтрака, выдавая сухой паек, и привозят обратно лишь ночью. Иногда, пишет «Мемориал», Орлов проводит целый день в конвойном помещении, потому что сотрудники суда не могут обеспечить ему работу с материалами.

«Орлов простудился из-за условий, в которых он находится во время поездок и в суде. Это видно невооруженным глазом, что не мешает судье Астаховой требовать продолжать поездки. Правозащитник написал заявление о том, что ему нужна медицинская помощь. Однако из-за ежедневных поездок он даже не может попасть к врачу в СИЗО», — пишет «Мемориал».

Правозащитники утверждают, что состояние Орлова ухудшается, а его здоровью грозят необратимые последствия. По их словам, на фоне насморка и при отсутствии лечения сопредседатель «Мемориала» начал гораздо хуже слышать.

Кроме того, адвокат больше двух недель не может поговорить с Орловым конфиденциально и помочь ему подготовиться к апелляции. «Конвойные в суде внимательно слушают и контролируют любые коммуникации между защитницей и Орловым. Они запретили говорить „не по делу“, читают каждую бумагу, которую адвокат и подзащитный передают друг другу», — сообщает «Мемориал».

Адвокаты Орлова подали жалобу в Мосгорсуд на негуманное обращение и нарушение прав их подзащитного. Пока никакой реакции не последовало.

27 февраля Головинский суд Москвы приговорил Олега Орлова к двум с половиной годам колонии общего режима за антивоенную статью «Им хотелось фашизма. Они его получили».

Орлов своей вины по делу не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным. 12 марта он обжаловал приговор. До вступления решения суда в силу 70-летнего правозащитника держат в СИЗО.

Как судили Олега Орлова

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки

Как судили Олега Орлова

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки