МВД Франции: серию диверсий на железных дорогах устроили леворадикальные активисты

За диверсиями на железных дорогах Франции, которые произошли в день церемонии открытия Олимпиады в Париже, стоят, вероятно, крайне левые активисты. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2.

По его словам, правоохранительные органы «идентифицировали нескольких человек». Министр отметил, что атаки были «преднамеренными, очень точными, нацеленными».

«Это традиционный тип действий ультралевых», — заявил Дарманен. При этом на вопрос о том, были ли среди тех, кого идентифицировало МВД, люди, близкие к крайне левым, министр заявил, что нужно «быть осторожными».

Дарманен подчеркнул, что теперь «вопрос в том, манипулировали ли ими, или они действовали самостоятельно».

26 июля, в день церемонии открытия Олимпиады в Париже, произошли серьезные сбои в работе нескольких линий высокоскоростных поездов TGV во Франции. Было затруднено движение по атлантической, северной и восточной линиям, соединяющим Париж с такими городами, как Лилль, Бордо и Страсбург. Государственный железнодорожный оператор SNCF объявил, что железнодорожная сеть подверглась нескольким скоординированным актам вандализма, в частности, намеренным поджогам. СМИ сообщали, что вдоль путей были перерезаны кабели связи и подожжены шкафы сигнализации.

По информации BFM TV, 28 июля на территории департамента Уассель в Нормандии по подозрению в подготовке диверсии задержали леворадикального активиста. Им оказался 28-летний мужчина, который известен в полиции. Телеканал уточняет, что у него с собой было оборудование, которое могло быть использовано для совершения диверсии. При этом BFM TV отмечает, что следствие не имеет никаких указаний на то, что этот человек причастен к диверсиям на железных дорогах перед открытием Олимпиады.