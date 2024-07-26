Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов. Власти заявили о скоординированных актах вандализма

Серьезные сбои в работе нескольких линий высокоскоростных поездов TGV во Франции произошли утром 26 июля — в день, когда в Париже должна состояться церемония открытия летних Олимпийских игр, сообщает телеканал BFM.

В частности, сильно затруднено движение по атлантической, северной и восточной линиям, соединяющим Париж с такими городами, как Лилль, Бордо и Страсбург.

Государственный железнодорожный оператор SNCF объявил, что железнодорожная сеть подверглась нескольким скоординированным актам вандализма, а именно намеренным поджогам. Источник журналистов, близкий к расследованию, рассказал, что вдоль путей были перерезаны кабели связи и подожжены шкафы сигнализации.

Генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду заявил в эфире BFM, что от саботажа могли пострадать около 800 тысяч человек.

По данным телеканала, также нарушен график движения поездов Eurostar, которые курсируют между Парижем и Лондоном через Ла-Манш.

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