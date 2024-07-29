Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль «как в Ливию и Нагорный Карабах». В израильском МИДе его сравнили с Саддамом Хусейном

Турция может войти в Израиль, как она сделала это в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом президент Турции прокомментировал обострение ситуации между Ливаном и Израилем после удара по Голанским высотам.

«Мы должны быть сильными, чтобы Израиль не мог делать эти ужасные вещи с Палестиной. Точно так же, как мы вошли в Карабах, точно так же, как мы вошли в — мы могли бы сделать то же самое с ними», — заявил Эрдоган на собрании своей правящей партии в городе Ризе (цитата по Reuters). Президент Турции добавил, что «нет причин, по которым мы не можем этого сделать», но не уточнил, какого рода вмешательство имеется в виду в случае Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган, угрожая атаковать Израиль, «идет по стопам Саддама Хусейна». «Просто дайте ему вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», — написал Кац.

В МИДе Турции, в свою очередь, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сравнили с Адольфом Гитлером. «Так же, как закончился геноцид Гитлера, закончится и геноцид Нетаньяху. Как нацисты были привлечены к ответственности, так и те, кто пытался уничтожить палестинцев, также будут привлечены к ответственности», говорится в заявлении турецких дипломатов в соцсети X.

В субботу, 27 июля, в результате ракетного удара по футбольному полю в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле погибли 12 детей и подростков. Еще несколько раненых остаются в тяжелом состоянии. Армия обороны Израиля заявила, что удар был нанесен иранской ракетой и за обстрелом стоит ливанская «Хизбалла». Группировка свою причастность к обстрелу отрицает, однако незадолго до удара «Хизбалла» сообщала об обстреле военной базы неподалеку от Мадждаль-Шамса. В Белом доме в ударе по Голанским высотам также обвинили «Хизбаллу».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вернувшийся из поездки в США, в воскресенье вечером провел заседание военного кабинета, чтобы выработать ответ Израиля на удар по Голанским высотам. По итогам заседания члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны «принять решение о порядке и сроках реагирования» против «Хизбаллы».

Читайте также

В результате удара по Голанским высотам погибли 12 человек, почти все — дети и подростки. Израиль и США обвинили «Хизбаллу» Группировка все отрицает, но перед этим объявляла об обстреле военной базы поблизости

Читайте также

В результате удара по Голанским высотам погибли 12 человек, почти все — дети и подростки. Израиль и США обвинили «Хизбаллу» Группировка все отрицает, но перед этим объявляла об обстреле военной базы поблизости