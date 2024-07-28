«Би-би-си»: в параде в честь дня ВМФ не участвовали корабли, об уничтожении или повреждении которых за последний год заявляла Украина
Ни один из кораблей, которые, как утверждала украинская сторона, были повреждены или уничтожены за последний год, не принял участие в морском параде в честь дня ВМФ России. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Издание напоминает, что с 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения, из которых как минимум семь были, предположительно, уничтожены. Согласно подсчетам журналистов, только с августа 2023 года под атаку попали 11 кораблей и судов.
В 2024 году в трансляции показывали парады в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе. Как сообщала ранее «Фонтанка», в Кронштадте впервые за восемь лет отменили морскую часть парада. Издание отмечало, что в этом году парад пройдет в усеченном формате, а те корабли, которые уже прибыли в Кронштадт, ушли обратно на Северный флот.
Во время трансляции Главного морского парада, проходившего в Петербурге, показали только два корабля Черноморского флота, утверждает «Би-би-си». Это были корвет «Меркурий», который с 2024 года выполняет задачи на российской базе в Тартусе, и фрегат «Адмирал Григорович». Сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов.
Диктор во время трансляции заявил, что военнослужащие частей и соединений Черноморского флота «в настоящее время несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции».
В Каспийске в параде участвовал МРК «Великий Устюг», который не принадлежит Черноморскому флоту. Предположительно, это один из первых поврежденных кораблей в ходе полномасштабной войны. Сообщалось, что он был подбит в марте 2022 года. С тех пор корабль уже появлялся на морских парадах.
По данным ТАСС, в Главном военно-морском параде 28 июля участвовали 20 кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна. Парад принимал президент России Владимир Путин. В параде также участвовали два китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии. Агентство отмечает, что замысел парада в этом году «был доработан с учетом оценки военно-политической обстановки и направлен на обеспечение безопасности участников и зрителей без существенного изменения зрелищности проводимых мероприятий».
В 2021 году в параде ко дню ВМФ приняли участие 50 кораблей, катеров и подводных лодок.