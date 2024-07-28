Российские теннисисты Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин вышли во второй круг Олимпиады. Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Павел Котов вылетели

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила польке Магде Линетт и не смогла пробиться во второй круг на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде.

Встреча завершилась победой Линетт в двух сетах — 6:3, 6:4.

Андреева еще сыграет на Олимпиаде в парном разряде с Дианой Шнайдер и в с Даниилом Медведевым.

Шнайдер в первом круге обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. Матч завершился в двух сетах — 6:2, 7:5.

Выступления в одиночном разряде на Олимпиаде завершила россиянка Екатерина Александрова. Она уступила представительнице Китая Юань Юэ в трех сетах - 5:7, 7:6 (7:0), 2:6. Александрова также еще сыграет на Олимпиаде — в паре с Еленой Весниной.

Россиянин Роман Сафиуллин победил чилийца Алехандро Табило в первом круге олимпийского турнира — 6:4, 6:4. Еще один россиянин, Павел Котов, разгромно уступил швейцарцу Станисласу Вавринке — 1:6, 1:6.

27 июля во второй круг олимпийского турнира пробился Даниил Медведев. Российский теннисист обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался один час и одну минуту.

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