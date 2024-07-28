Организаторы Олимпиады извинились за пародию на «Тайную вечерю» в исполнении дрэг-артистов

Организаторы Олимпиады в Париже извинились за отсылку к на церемонии открытия. С извинением выступила на пресс-конференции представитель организаторов Анна Декамп, передает Reuters.

«Очевидно, что у нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. [Церемония открытия] была направлена на празднование толерантности общества», — заявила Декамп.

Режиссер церемонии Тома Жолли заявил, что религиозная провокация не была в его планах.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. В ней приняли участие . Во время выступления они сделали отсылку к «Тайной вечере» — участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Иисуса Христа на фреске Леонардо да Винчи. Часть зрителей увидела в этой сцене высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству. В частности, Конференция епископов Франции (CEF) посчитала, что во время церемонии открытия были показаны сцены «насмешек и издевательства над христианами». Депутат Национального собрания Франции от правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марион Марешаль призвала не ассоциировать шоу с Францией. Генеральный директор Tesla и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что выступление «было крайне неуважительным по отношению к христианам».

Подробнее о скандале

На церемонии открытия Олимпиады дрэг-артисты изобразили «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. После этого в соцсетях начался сущий кошмар Почему многих зрителей обидел этот момент? И что в него вкладывали организаторы?

Подробнее о скандале

На церемонии открытия Олимпиады дрэг-артисты изобразили «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. После этого в соцсетях начался сущий кошмар Почему многих зрителей обидел этот момент? И что в него вкладывали организаторы?