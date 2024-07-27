The New York Times: министр обороны РФ позвонил главе Пентагона из-за подготовки Украиной некой «тайной операции». Тот о ней ничего не знал

Причиной телефонного разговора между главами Минобороны РФ и Пентагона Андреем Белоусовым и Ллойдом Остиным, состоявшегося 12 июля, стала якобы готовящаяся Украиной некая «тайная операция». Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

По данным издания, Белоусов сообщил Остину, что у России есть данные о подготовке операции и что, возможно, она будет проводиться с ведома Пентагона. Российский министр спросил, действительно ли Вашингтон в курсе, и понимают ли там, что это может привести к обострению отношений между Россией и США.

Как сообщили источники NY Times, в Пентагоне «были удивлены» этим утверждением, так как ничего не знали о подобных планах. При этом Вашингтон отнесся к звонку серьезно — после этого американцы передали в Киев сообщение, смысл которого, как пишет издание, был таким: «Если вы действительно собираетесь сделать что-то подобное, то не стоит».

В чем именно заключалась суть «тайной операции», издание не уточняет.

О самом факте разговора Минобороны РФ и Пентагон официально сообщали 12 июля, сразу после того, как он состоялся. В Москве заявили, что в нем «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», в Вашингтоне отметили «важность сохранения каналов коммуникации».

Разговор 12 июля был вторым для Остина и Белоусова за две недели. До этого главы военных ведомств США и не общались напрямую с марта 2023 года. До 12 июля все звонки происходили по инициативе американской стороны.

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