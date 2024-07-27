Израиль нанес удар по зданию школы в секторе Газа. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, погибли не менее 30 человек

Армия Израиля нанесла воздушный удар по зданию школы в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС.

Еще более ста человек, по данным Минздрава, получили ранения. Среди пострадавших и погибших, как утверждается, много женщин и детей. Служба гражданской обороны Газы заявила, что школа использовалась как убежище для перемещенных лиц.

В Армии обороны Израиля заявили, что, по их данным, террористы ХАМАС использовали школу как свой командно-контрольный центр, откуда планировали атаки и где хранили оружие. Перед ударом, заявили в ЦАХАЛ, были предприняты «многочисленные меры», чтобы снизить ущерб гражданскому населению, в том числе воздушное наблюдение и дополнительная разведка.

По данным Израиля, террористы ХАМАС регулярно используют больницы, школы и другие гражданские здания для размещения своих командных центров. За последние недели по таким объектам были нанесены более 50 авиаударов.

ЦАХАЛ осуществляет регулярные бомбардировки Газы в рамках военной операции, целью которой называется полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, захваченных террористами во время нападения на Израиль.

В результате действий Израиля, по подсчетам Минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек. Независимых оценок числа жертв израильских атак в регионе нет. ООН, Human Rights Watch и Красный крест считают, что данные Минздрава в целом близки к реальности.

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