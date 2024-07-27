ФСБ заявила, что предотвратила теракт в православном храме в Дагестане

Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении серии терактов в Дагестане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство отчиталось о задержании трех жителей Каспийска, которые якобы хотели совершить теракты «в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в Каспийске».

Как утверждает ФСБ, по адресам жительства задержанных найдены бомба, холодное оружие, средства связи и флаги с символикой неназванной международной террористической группировки. Задержанные, заявили в ведомстве, дают признательные показания.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы напали на две православных церкви, синагогу и пост ДПС. В результате нападений погибли 22 человека, в том числе 66-летний священнослужитель. Пятеро террористов были убиты.

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