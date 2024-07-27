Аэропорт Казани в четвертый раз за два месяца остановил работу «для обеспечения безопасности». Пять прилетавших рейсов направили в другие аэропорты

В аэропортах Казани и Нижнекамска утром 27 июля были приостановлены взлеты и посадки гражданских самолетов. Как сообщила Росавиация, с 9:30 аэропорты не обслуживают рейсы.

Такие меры введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», говорится в сообщении. Росавиация не уточнила, что под этим подразумевается и когда ограничения будут сняты.

Направляющиеся в Казань рейсы перенаправляют в Самару и Ульяновск, пишет «Подъем».

Обновлено. Спустя примерно полтора часа ограничения на работу аэропортов были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевших в Казань.

Аэропорт Казани закрывают «по соображениям безопасности» уже в четвертый раз за два месяца — это происходило 3 и 10 июня, а также 31 мая (в тот день аэропорт в Нижнекамске тоже закрывали). Росавиация ни разу не уточняла конкретные причины; телеграм-каналы писали, что это связано с угрозой атаки украинских беспилотников.