Военный суд приговорил к срокам до 22 лет двух обвиняемых по делу о подготовке теракта в Шереметьево

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 48-летнему уроженцу Молдовы Михаилу Дарию и 28-летнему уроженцу Самары Илье Ковылкову по уголовному делу о подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Медиазона».

Дарий получил 22 года лишения свободы, Ковылков — 15 лет. Первые три года обвиняемые проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Обоим также назначен штраф по 600 тысяч рублей. Дарию запретили администрировать интернет-страницы в течение двух лет после освобождения.

Подозреваемых признали виновными в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК) и изготовлении взрывчатых веществ (часть 3 статьи 223.1 УК). Дарию также дополнительно вменяли участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и публичные призывы к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК).

По версии следствия, Дарий и Ковылков пытались взорвать топливные резервуары на заправочной станции в аэропорту Шереметьево, а также «пропагандировали терроризм среди российской молодежи» в телеграме. По словам сотрудника аэропорта Игоря Сорокина, выступившего свидетелем обвинения, целями обвиняемых были шесть действующих резервуаров объемом в 30 тысяч тонн каждый.

Оба фигуранта признали свою вину, отмечает «Медиазона». Дарий в суде заявлял, что у него есть родственники в Украине и он с самого начала не поддерживал войну. По собственным словам, он стал вступать в телеграм-чаты, где обсуждал российское вторжение в Украину. В одном из чатов он познакомился с куратором легиона «Свобода России» Иваном Зелязником. В показаниях Дария говорится, что Зелезняк оплатил его билет в Молдову, а также должен был заплатить ему за поджог в Шереметьево.

Илья Ковылков отказался давать показания в суде, заявив лишь: «Я не за Украину, мне жалко людей». Как сообщалось ранее, на первое заседание после задержания его привезли со следами побоев.