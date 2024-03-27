Басманный суд арестовал жителя Самары по делу о теракте. На заседание его привезли со следами побоев

Басманный суд Москвы арестовал 28-летнего жителя Самары Илью Ковылкова по делу о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК), сообщает Sota. Карточка дела Ковылкова И.В. доступна на сайте Мосгорсуда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Однако прежде чем суд закрыл процесс по просьбе следствия, журналисты успели сфотографировать Ковылкова в клетке на скамье подсудимых. На его лице были заметны следы побоев. Во время заседания Ковылков выглядел подавленно и говорил тихо, отмечает Sota.

В чем конкретно обвиняют задержанного, неизвестно. Журналисты обратили внимание, что он состоял в нескольких «партизанских» чатах — «Чат Движения „Свобода России“», «Партизаны Свободной России», «Роспартизан chat».

Возможно, Ковылков подозревается в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево, пишет Sota. Его данные совпадают с описанием, которое приводится в анонимном телеграм-канале «Экстремизму — нет!». 26 марта в канале появился пост о том, что сотрудники МВД якобы предотвратили теракт в аэропорту, задержав 48-летнего участника организаций NS/WP и Легион «Свобода России» и 28-летнего жителя Самарской области.

Официально правоохранительные органы не сообщали о каких-либо предотвращенных терактах в Шереметьево.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». На фото и видео из зала суда было заметно, что задержанные избиты.

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